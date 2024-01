Sir, missione Coppa Italia. Modena il primo ostacolo

di Alberto Aglietti

PERUGIA

L’inizio del 2024 si preannuncia scintillante per la Superlega maschile che è pronta a dare spazio alla Coppa Italia. L’anno si apre con la disputa dei quarti di finale e la Sir Sua Vim Perugia si prepara all’evento. La rivale da battere è Modena, che domani al palasport di Pian di Massiano giocherà il posticipo del turno ad eliminazione diretta. L’opposto cubano Jesus Herrera dice: "Conosciamo bene Modena, sappiamo che è una squadra molto forte con alcuni giocatori tra i migliori del mondo. Noi però vogliamo vincere e vogliamo andare a Bologna a giocarci la fase finale di Coppa Italia per cercare di arrivare fino in fondo alla manifestazione. Giovedì sarà certamente una bella partita, aspettiamo i nostri tifosi e speriamo di avere un palazzetto pieno a sostenerci. Noi scenderemo in campo per giocare la nostra miglior pallavolo".

Dopo l’ultima affermazione ottenuta a Catania l’allenatore Angelo Lorenzetti ha precisato: "Tutte le vittorie sono importanti, alla fine dell’andata siamo secondi, con la terza alle spalle. Vorremo tenere il secondo posto, ma sappiamo che per tenerlo dobbiamo fare le cose molto importanti, nel dire questo diamo valore anche al secondo posto ottenuto, vale a dire che non sarà facile mantenerlo però dobbiamo farlo. È chiaro che per farlo dobbiamo cercare di recuperare i punti che non abbiamo fatto all’andata e confermare quelli che abbiamo fatto tenendo duro. Non è stata una partita semplice, nel secondo set è venuto fuori il difetto che abbiamo, vale a dire quello di rendere murate o sbagliare attacchi consecutivi, quando ne prendi quattro di seguito poi devi essere impeccabile nel cambio-palla. Siamo riusciti stavolta ad averlo da lì sino alla fine, ma non è sempre facile, specie con le squadre che hanno la battuta forte. Ne abbiamo parlato in allenamento, questo dicono i dati del girone di andata, vogliamo e dobbiamo migliorare per salire di livello ma è chiaro che non si riesce dal giorno alla notte. Adesso dobbiamo battagliare con Modena facendo conto su quello che siamo, poi cercheremo di lavorare in palestra per crescere".