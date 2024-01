Sirci si coccola la sua Sir: "Cresciuti con Lorenzetti"

di Alberto Aglietti

Non si spegne l’eco della roboante vittoria che è stata messa a segno domenica in coppa Italia dalla Sir Susa Vim Perugia. L’intero movimento pallavolistico ha tributato i complimenti alla formazione dei block-devils che ha superato tutte le avversarie e ha vinto il trofeo. Il presidente Gino Sirci gongola ripensando al recente passato: "La scorsa stagione ci ha insegnato a non dare niente per scontato. Da quelle sconfitte siamo migliorati, la società, i giocatori. Grazie anche a Lorenzetti, un allenatore splendido. Ha portato la sua profondità, la meticolosità e la perspicacia che ci hanno permesso di fare questo salto di qualità. Godiamoci questo successo e poi ributtiamoci nel lavoro". Il numero uno dei block-devils ha anche annunciato che prolungherà il contratto al trentottenne libero pugliese Massimo Colaci che ha detto: "Sono felice perché in questo club mi sento a casa. Quando l’ho scelto sette anni fa sapevo che si poteva aprire un ciclo di vittorie e così è stato. E almeno un altro anno lo voglio giocare, magari arrivando a quaranta anni in Superlega". Incontenibile entusiasmo per lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi: "Che bello vincere davanti a tutti questi tifosi, sembrava di stare a casa nostra. Non era il Pala-Barton ma era abbastanza simile. Grazie mille, hanno meritato anche loro la vittoria, hanno spinto tutta la partita sabato e domenica. Per noi in campo è stata difficile, ma sappiamo che anche in tribuna i Sirmaniaci hanno sofferto. È stato veramente bello perché ci siamo sentiti come a casa, grazie mille ai supporters e ci vediamo presto". Il centrale argentino Sebastian Solé ha concluso: "Ora per due giorni festeggiamo, non c’è niente da dire. Dopo penseremo ad andare avanti. Ma adesso ci prendiamo tutti quanti un piccolo riposo, perché è stata un’impresa tosta. Ci davano per favoriti sempre, se vinci è scontato, se perdi è dura. Ce la siamo meritata, siamo arrivati alla fase finale umili, abbiamo fatto vedere una bella pallavolo. È stata una bella vittoria di squadra, di società, di città".