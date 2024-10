Smartsystem Essence Hotels Fano. Quei "buchi neri» nei set di Cantù. Klobucar: "Difficile recuperare»

Da Ravenna a Cantù, cambia il punteggio (da 0-3 a 1-3) ma non la sostanza: la Smartsystem Essence Hotels Fano rimane ancora a bocca asciutta fuori dalle mura amiche, nonostante sia riuscita a strappare un set e a rimanere in campo oltre due ore e mezza. Merito anche di un avversario, Cantù, che, inchiodato a quota zero punti in classifica, ko con Pineto e Cuneo, prossima avversaria dei fanesi, ha giocato una gara gagliarda e tutta sostanza: "Complimenti a loro per la buona partita disputata – afferma lo schiacciatore sloveno Jan Klobucar – noi abbiamo commesso troppi errori e non siamo stati efficaci in battuta". Klobucar, autore di una positiva prova con 11 punti ed il 62% in attacco, individua nelle fasi inziali dei set il momento decisivo della contesa: "Nel primo e secondo set – continua l’ex giocatore di Piacenza – ma anche nel quarto siamo andati subito sotto, poi è diventato difficile recuperare. E’ vero che rispetto a Ravenna abbiamo conquistato un set, ma dalla prossima sfida esterna dovremo essere bravi a portare a casa punti in classifica". Fano ha comunque lottato, peccato che poi nel quarto set abbia subito il ritorno dei canturini: "Confermo – afferma il centrale Alessandro Acuti –, non bene nei primi due set, poi abbiamo reagito".

b. t.