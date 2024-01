Solidarietà. La Consar aiuta l’Opera Santa Teresa

Opera di Santa Teresa e Porto Robur Costa ancora insieme: al via una raccolta fondi per ampliamento della Casa della Carità nuovo dormitorio. Nel corso del nuovo anno, infatti, la capacità ricettiva della struttura verrà raddoppiata, portando gli attuali 25 alloggi a 50. Dopo aver partecipato un anno fa a un’iniziativa dell’Opera, dove i giocatori della prima squadra hanno cucinato e servito i pasti per gli ospiti della Mensa dei Poveri, oggi in occasione della gara con Santa Croce al Pala De Andrè, e prima del fischio d’inizio, avverrà lo scambio delle maglie tra la dirigenza della società sportiva e quella di Santa Teresa. Un gesto simbolico per sottolineare che lo sport può essere veicolo per diffondere messaggi di solidarietà e vicinanza a chi è meno fortunato. All’entrata del Pala De Andrè, i tifosi troveranno un banchetto informativo per la raccolta fondi.