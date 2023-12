Spogliatoi. Coach Saja: "Brave in battuta e in ricezione»

"Siamo stati bravi a dare intensità al servizio, a tenere un buon livello di ricezione e a marcare i giocatori importanti di là a muro". Stefano Saja, coach della Cbf Balducci Macerata, individua gli aspetti decisivi del match. "Adesso – aggiunge il tecnico – pensiamo a ricaricare le batterie e a ripartire di slancio perché è ancora tanto lunga. Ci voleva questa pausa, come si è visto anche San Giovanni patisce un po’ questo campionato così tosto, con tante partite in tempi anche ravvicinati". L’A2 ripartirà il 7 gennaio con le maceratesi impegnate nel Bergamasco a casa del Costa Volpino. Tra le protagoniste del match c’è la centrale Alessia Mazzon. "Volevamo fortemente la vittoria per confermare anche la buona prova fatta in Romagna all’andata. Non ci aspettavamo la loro formazione, hanno qualche infortunio e qualche acciacco di troppo, quindi spero che si rimettano presto. Noi abbiamo giocato spingendo molto, facendo bene il nostro gioco. Ci siamo un po’ perse nel finale, ma abbiamo retto bene fino in fondo". Infine l’analisi della schiacciatrice Aurora Morandini "Era importante vincere e soprattutto riuscirci con un 3-0, un aspetto che fa ancora di più bene per il morale. Fondamentale è stata la ricezione, visto che siamo state un po’ in difficoltà nelle ultime partite. Era importante ripartire e lo abbiamo fatto bene, quindi abbiamo ripreso fiducia".