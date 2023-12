Spogliatoi. Il dg Vullo: "L’inizio è stato negativo, poi ci siamo ripresi»

"La sosta non ci ha aiutato: nel primo set abbiamo fatto fatica in tutti i fondamentali, poi siamo cresciuti e migliorati". Italo Vullo (foto), dg del Volley Banca Macerata, analizza la vittoria al tie break a Bari. "Nel primo set – spiega – abbiamo giocato male e fatto fatica su ogni fondamentale, poi siamo cresciuti e migliorati. Da segnalare l’apporto dalla panchina". Sulla stessa lunghezza d’onda il secondo allenatore Federico Domizioli. "Forse – dice – ci ha influenzato il turno di riposo, abbiamo iniziato troppo lentamente e regalato il primo set. Poi abbiamo raddrizzato la partita". Anche in altre occasioni la squadra non ha carburato all’avvio, poi ha ripreso in mano le redini del match. "Anche stavolta – osserva Vullo – c’è stata la capacità di rientrare in partita, abbiamo vinto i successivi due set mantenendo sempre il controllo del match. Nel quarto avevamo la gara in pugno quando sul 24-22 per noi abbiamo sbagliato una battuta e un attacco in fase di ricostruzione rimettendo in gioco gli avversari". Ma alla fine la Volley Banca Macerata torna da Bari con 2 punti. "Siamo primi in classifica, anche per la capacità di tirarci fuori dalle situazioni difficili. Non ho mai pensato – conclude Domizioli – che la partita potesse sfuggirci perché siamo stati quasi sempre in controllo e abbiamo avuto occasioni per allungare, anche se c’è scappato il quarto set".