Sprint Tra la Clai e la A2 solo Villa Cortese

Qualche giorno e la Clai si giocherà l’accesso in serie A2 nella sfida casalinga di sabato con il Villa Cortese. Le milanesi hanno battuto 3-0 il Volano e arriveranno alla Palestra Volta per centrare a loro volta il salto di categoria. Chi vince festeggia, la squadra sconfitta avrà più di un rammarico per essere arrivata a un passo dal traguardo senza superarlo. Il Villa Cortese si è sbarazzato delle trentine con una bella prestazione, solo tre set con questi parziali: 25-17, 25-19, 25-20. Mancano tre set alle ragazze di Nello Caliendo per fare il colpo grosso, per far diventare realtà quel sogna che accompagna la squadra imolese da agosto 2023. Le biancoblù hanno lavorato ogni giorno per giocarsi questo traguardo svanito lo scorso giorno nella finale persa con il Volley Team Bologna.

Rispetto allo scorso anno, Imola ha i favori del pronostico dopo una regular season dove sono arrivate solo due sconfitte. Alla Volta la Clai non ha mai perso un incontro, 12 vittorie in altrettante uscite con soli 5 set persi; un ruolino di marcia da incrementare per arrivare alla promozione.

Quella di sabato sarà una partita senza appelli, dove non conteranno i numeri precedenti, le vittorie e i set persi o vinti. Quello che conta è vincere, non importa con quale punteggio, servono tre set per la storica promozione. Un traguardo inseguito stagioni dal presidente Stefano Mongardi e dai suoi più stretti collaboratori. Arrivare in serie A2 sarebbe un’assoluta novità per la Clai. Una categoria mai fatta prima da regalare alla città e ai tifosi. Nella regular season Imola ha sbaragliato la concorrenza, non perdendo mai in casa e infilando una serie di 13 successi consecutive, la seconda in graduatoria è arrivata a 8 lunghezze, mentre Rubiera addirittura a 14.

Una superiorità netta che ancora non basta per poter festeggiare il salto di categoria. Serve un ultimo sforzo. Quella di sabato alla palestra Volta sarà una partita senza appello. Conterà solo vincere per regalarsi un sogno.

Quel sogno non è mai stato così vicino. Toccherà a capitan Cavalli in regia, le bande Cammisa e Rubini, Esposito come opposto, sotto rete Rizzo, Mastrilli nel ruolo di libero portare la Clai nel secondo campionato nazionale. Gli ultimi metri prima di alzare le braccia.