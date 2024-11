Stadium e Villa corsare, Beca ko . La Kerakoll piega il Pontedera

Turno tutto sommato positivo, quello giocato nel pomeriggio di ieri, dalle squadre modenesi di serie B, non sono mancate le battute d’arresto, come quelle della Beca Tensped Spezzanese a S.Martino in Rio, o quella della Zerosystem S.Damaso a Fermo, ma allo stesso modo sono arrivate importanti conferme dalle squadre più attese, aspettando i risultati del turno serale di ieri sera in una B1 femminile piena di nuovi allenatori. Abbastanza sorprendente il 3-0 (25/22 25/21 25/17) che l’AMA S.Martino di Francesco Ghelfi rifila alla Beca Tensped, che forse non si aspettava una compagine reggiana così concentrata: non bastano i 18 punti di Bartoli, ed i 13 di Miselli a contenere i reggiani, che sanno approfittare dei troppi errori dei gialloneri. Nello stesso girone bene la Kerakoll Sassuolo, che batte 3-1 (10/25 25/21 25/18 25/12) il Pontedera. Recuperando dopo un primo set che avrebbe stroncato le gambe a chiunque: Pupo Dall’Olio butta nella mischia Anceschi e Bertoni, e riesce a girare la partita per una vittoria importante, dove si rivede a punti Gavazzi. Nel girone C vittoria esterna pesantissima della Stadium Mirandola, che passa a Villafranca contro la Dual Caselle per 3-2 (25/18 22/25 21/25 25/23 15/10), grazie ad un Albergati formato lusso, autore di 24 punti compresi 2 aces: i ragazzi di Bicego soffrono il muro veronese, soprattutto con Maletti urato in maniera particolare, ma Sitti trova in Reyes ed Antonaci altri sbocchi in attacco per ribaltare la gara. Senza patemni la vittoria della National Villa d’Oro a Cazzago, da dove i rossoneri tornano con un netto 3-0 (25/16 25/22 25/15) in una gara senza storia, risolta in attacco da Andreoli, ed a muro da Maggi e Canossa. In B2 femminile doppio 3-2, purtroppo con esisti diversi, per l’Hidroplants Soliera 150, che fatica più del previsto per battere il Massa Lombarda 3-2 (25/19 25/20 20/25 17/25 15/12), con Rovatti costretto a schierare Rachele Natali, inizialmente in panchina, per scardinare il coriaceo muro romagnolo, autore di 14 punti su tutte le solieresi. Cede invece al quinto la Zerosystem S.Damaso a Fermo, con la locale Di Mitri vittoriosa 3-2 (23/25 25/18 25/15 22/25 15/12). Che raddrizza una gara che sembrava persa.

Riccardo Cavazzoni