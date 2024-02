Stadium, illusione e crollo. A Mantova lezione severa

mantova

3

stadium

1

(19/25 25/21 25/14 25/15)

GABBIANO MANTOVA: Miselli 12, Massafeli 3, Parolari 5, Ferrari 7, Martineli 1, Yordanov 13, Catellani (L1), Novello 15, Scaltrirti 7, Depalma 1, Gola, Zanini, Sommavilla (L2), Tauletta 1; Serafini.

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 10, Rustichelli R. 4, Albergati 19, Nasari 9, Bombardi 4, Quartarone, Gozzi (L1), Scaglioni 2, Schincaglia, Scarpi,Rustichelli M. (L2), Bevilacqua, n.e. Capua; all.: Mescoli.

Arbitri: D’Argenio - Papapietro.

Note: Durata set 27’ 31’ 24’ 14’ per un totale di 106’; Mantova 65 su 94 (B.S. 14, Vinc. 7, Muri 7, 2^ L. 9, E.P. 8); Stadium 53 su 75 (B.S. 17, Vinc. 1, Muri 4, 2^ L. 3, E.P. 12).

Illude, la Stadium Mirandola, strappa un set e mezzo alla capolista Gabbiano Mantova, ma finisce travolta in una gara dai due volti, che mette ancora più in mostra i limiti, evidentemente caratteriali più che tecnici, di una squadra che ancora, a cinque partite dalla fine del campionato, non sembra aver trovato un assetto definitivo.

Ancora una volta la squadra gialloblù, come capitato in ogni partita persa non 0-3, è in grado di vincere il primo set, cosa che dovrebbe garantire quanto meno un certo livello di pressione sugli avversari, ma ancora una volta appena l’attenzione cala, appena la ricezione balla, e la battuta non entra, ecco che la squadra sprofonda.

Qualcosa di meglio, rispetto ad esempio a Bologna, lo si è visto, con Gozzi più sicuro, e rassicurante, in ricezione, ma non appena il giovanissimo libero è andato in sofferenza, la squadra lo ha seguito nel baratro , finendo per subire una punizione immeritata, superiore sicuramente alle colpe. C’è da dire che la Stadium è stata anche sfortunata, perché i mantovani hanno recuperato, in anticipo sui tempi, l’opposto titolare Marco Novello, il cui ingresso nelle fasi finali del primo set, ha innegabilmente cambiato il volto della squadra mantovana. Peccato perché nel primo set, ed anche in parte del secondo, la Stadium era piaciuta, concreta in attacco, positiva in difesa pur senza brillare, soprattutto concentrata sul proprio gioco, in un set preso in mano a metà, e poi saldamente difeso fino alla fine.

Peccato però che un avvio di secondo set disastroso, in cui i gialloblù si son trovati dal 4-4 sul 4-10, con quattro errori punto variamente distribuiti tra i gialloblù, ha condizionato il parziale, che comunque i mirandolesi sul 16-18 prima e sul 19-21 poi sembravano in grado di recuperare; un ace tagliagambe di Depalma, ed una diagonale fuori di Nasari chiudono il set, e di fatto la partita, perché nei due successivi parziali, la Stadium non si è vista, ed a poco sono serviti i cambi che Mescoli ha provato a fare, per evitare una lezione fin troppo severa.

Riccardo Cavazzoni