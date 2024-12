Stadium, vittoria netta. Ma la vetta slitta ancora

Non c’è l’agognato primo posto in classifica per la Stadium Mirandola, che svolge il proprio compito con puntiglio e precisione, strapazzando al PalaSimoncelli il Grassobbio, con un nettissimo 3-0 (25/15 25/13 25/17): del resto i gialloblù erano già scesi in campo sapendo che anche in caso di vittoria sarebbero rimasti dietro al Bologna, che sabato aveva battuto a domicilio lo Scanzorosciate terzo in classifica, ma l’importante era così diventato chiudere velocemente la partita con i bergamaschi, conservano un solo punticino di distacco dai felsinei, mentre le altre, tra cui la National Villa d’Oro ancora quarta, ma ad un solo punto dallo Scanzo, sembrano ormai più lontane.

Anche i rossoneri di Mescoli vincono 3-0 (25/21 25/20 25/21), ma con punteggi più alti e combattuti, e nonostante il perdurare di alcuni problemi di formazione: inutile fare gli schizzinosi, era importante vincere, e rimanere agganciati alle prime.

Nella giornata, brilla la vittoria esterna, sul difficile campo di Bardolino, del Modena Volley di Andrea Asta, che batte a domicilio il Benacus 3-2 (25/20 15/25 27/25 27/29 15/7) al termine di una gara in crescendo, nella quale i moenesi vanno a segno con nove giocatori diversi, sintomo di equilibrio e di lucidità.

Con Univolley Carpi e Kerakoll Sassuolo, che riposavano, nell’altro girone infastidisce la sconfitta esterna della Beca Tensped Spezzanese, che dopo aver messo alla frusta avversarie ben più forti, cede al Cecina 3-1 (25/21 15/25 25/22 25/23), cedendo ai vantaggi nei set decisivi, dopo aver riaperto la partita con un secondo set sontuoso.

Nel torneo di B1 femminile giornata di riposo anche per la Moma Anderlini, che ha visto rinviata a mercoledì 8 Gennaio, la trasferta a Ripalta Cremasca: classifica così immutata per le piccole rossoblù, che chiudono la prima parte di stagione a metà classifica.

Ora i campionati si fermano, per riprendere, salvo qualche anticipo al momento non ancora calendariato, nel secondo week end di Gennaio 2025: che vedrà la sfida al verti di B maschile tra Bologna, e Stadium Mirandola.