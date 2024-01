Stagione a metà percorso. Invicta, gran bella serata

L’Invicta vince e convince chiudendo il girone di andata con 10 vitttorie e tre sconfitte. La formazione di Fabrizio Rolando, impegnata in trasferta nel campionato di serie B maschile, ha sbancatoper 3-1 (23-25, 22-25, 25-23, 14-25) il palazzetto del Maxitalia Jumboffice Sestese. La squadra grossetana quindi è tornata con una vittoria importante dopo il ko del turno scorso con la capolista.

"E’ stata una partita difficile – ha detto il capitano Leonardo Alessandrini – contro una squadra ostica. Siamo partiti bene, poi ci siamo complicati le cose. Siamo stati bravi a rigirarla. Dobbiamo lavorarci, sappiamo che è un nostro problema. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo prenderlo come punto di partenza, dobbiamo lavorare sui nostri punti deboli. Le sconfitte con Tuscania e Pontedera sono quelle che finora hanno bruciato di più". La formazione grossetana al giro di boa è terza con 30 punti. "Sono stati tre punti davvero importanti – ha aggiunto coach Fabrizio Rolando –. Non abbiamo mai perso fuori casa e la Sestese, sul campo amico, è un ostacolo durissimo per chiunque. Sono molto soddisfatto. Giocavamo contro una squadra con individualità importanti, ma siamo rimasti lucidi e l’abbiamo portata a casa. C’è rimpianto per qualche punto perso per strada, potevamo essere ancora più in alto. Ora abbiamo un’altra pausa ed affronteremo il ritorno con lo stesso spirito".