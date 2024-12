Stefania Pilli si prende in spalla la Rainbow: "Grande gruppo, puntiamo alla promozione"

Il momento magico della Rainbow, leader indiscussa del campionato di Serie D femminile, passa attraverso l’ottimo stato di forma di tutto il gruppo e in particolare del suo capitano e libero Stefania Pilli, al terzo anno in maglia arancionera.

Come giudica quest’inizio così brillante di stagione?

"Quest’anno siamo veramente una squadra e siamo tutte molto legate a differenza della stagione scorsa. Abbiamo un unico obiettivo che è quello di portare a casa il risultato e diamo quindi il massimo sia durante la partita che in allenamento".

Quali sono le sensazioni dopo la vittoria nel derby contro il Volley Colombiera?

"Complice una tifoseria molto calda non abbiamo avuto un inizio molto brillante e ci siamo ritrovate sotto nel secondo e nel terzo set. Poi con tenacia e con una grande voglia di voler recuperare siamo riuscite a chiudere il match sul 3-0 in nostro favore. L’unione del gruppo ha fatto sicuramente la differenza".

Di chi è il merito principale di questo cambio di rotta?

"Di tutti. Il cambio di allenatore ci ha fatto bene perché Saccomani ha esperienza e modo di lavorare che ci valorizza, così come il suo vice Giraldi. La rosa è più forte e più completa, anche se abbiamo perso un pezzo importante come Zonca".

L’obiettivo è il salto di categoria?

"Vorremmo evitare i playoff, quindi salire direttamente sarà il nostro principale obiettivo. Tra l’altro vincere un campionato di D è un traguardo che mi manca".

Chi può impensierirvi di più?

"Dalla parte del Levante credo nessuno. Sul nostro versante sicuramente Santo Stefano che abbiamo battuto 3-1 e appunto Colombiera perché sono due ottime squadre".

Da quest’anno è anche capitano. Come vive questo ruolo?

"Mi trovo bene e siccome sono la più grande spero di gestire in maniera corretta questo nuovo ruolo. Incito le mie compagne in allenamento e in gare cerco di infondere grinta ed esperienza".

Lei, classe 1985, ha mai pensato di smettere con la pallavolo?

"Almeno 5 o 6 volte, ma poi mi sono sempre riproposta di continuare. Con un figlio è tutto un ’incastro’, ma per ora sono contenta di essere rimasta qui. Volevo fortemente provare un anno con Saccomani che già conoscevo quando era stato il secondo al Centro Volley Spezia in B2".

La società come vi supporta?

"La società è molto presente e, volendo fare un campionato di vertice, è molto soddisfatta ed orgogliosa del nostro percorso".

Come ruolo lei è partita come libero?

"In realtà ho iniziato come banda, ma ho accettato il cambio di ruolo con coach Damiani perché ho capito che era la scelta giusta da fare. Da lì in poi mi sono tolta un po’ di soddisfazioni".

Ilaria Gallione