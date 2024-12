Volley In Prima Divisione domina Massa Carrara. I ragazzi del coach Annunziata a punteggio pieno

Otto partite otto successi. La Pallavolo Massa Carrara Avengers sta dominando il campionato di Prima Divisione di volley maschile dove occupa il primo posto solitario. I ragazzi allenati da Francesco Annunziata sin qui hanno fatto percorso netto lasciando per strada l’inezia di due soli set.

Nell’ultimo turno pre natalizio i massesi si sono imposti in casa, alla palestra Don Milani, contro la Pieve United Volley con un inappellabile 3 a 0 (parziali 25-11, 25-13, 25-13). E’ la sesta volta in otto giornate che i match degli “Avengers“ si concludono con questo risultato.

Tra le "vittime" figura anche il Montebianco Volley che al momento è l’unica squadra che rimane ancora in scia. Il team di Montecatini è secondo a 20 punti, 4 in meno della capolista.

Il torneo adesso è in stand by per le festività e ricomincerà nel week end 11/12 gennaio con la disputa dell’ultima giornata del girone d’andata. La Pallavolo Massa Carrara sarà di scena a Pontremoli contro il Volley Team Lunigiana.

Questo il roster di coach Annunziata: Angeloni, Antonioli, Bondielli, Caruso, D’Este, Ghio, Lazzeri, Manfredi, Massa, Montagnani, Nicolini, Pagliari, Pitanti, Pom.