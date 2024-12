Tutti sottorete a Copparo. Il torneo lo vince Ariano

Ha debuttato con un grande successo, in campo e sugli spalti, il torneo Città di Copparo, organizzato da Asd Copparo Volley, con il patrocinio del Comune, al palazzetto dello sport.

Il quadrangolare interregionale under 16 ha visto confrontarsi le atlete di Copparo Volley, Volleyball Polesella, Volley Ostellato e Volley Ariano per l’intero pomeriggio di sabato 28 dicembre. Il trofeo, consegnato dall’assessore Simone Grandi, è stato conquistato da Volley Ariano, dopo una cavalcata che ha visto le ragazze di coach Giorgio Zamara vittoriose prima su Ostellato, 2-1, poi, in finale, su Polesella, 2-0. Tutte le pallavoliste, oltre agli arbitri federali, sono state premiate. Uno straordinario pomeriggio di sport, che ha visto il palazzetto gremito, non solo di familiari, ma anche appassionati: una bella vetrina per questa appassionante disciplina.

Un ottimo risultato ottenuto grazie all’impegno degli organizzatori e dei volontari Csi.