Successi e sfide per le squadre di pallavolo Diffusione Sport

Brillano le prime squadre della scuola di pallavolo Diffusione Sport, nel momento in cui ci si avvicina alle fasi conclusive di questa stagione. L’ultima prova casalinga dell’Agriflor, nel torneo di Seconda Divisione, si chiude con la vittoria 3-2 con la Pgs Welcome. Una partita combattuta e ricca di scambi prolungati, che consolida i progressi della squadra di coach Sonia Zardi, cresciuta tecnicamente.

L’ultima di campionato sarà mercoledì dopo Pasqua ad Argelato, contro il Fiorini. Vittoria anche in Terza Divisione, con il rotondo 3-0 che il team griffato McDonald’s porta a casa in casa della Pgs Bellaria, pur con il grande equilibrio vissuto nel secondo e terzo set.

Tris di sconfitte nel trofeo Margelli per la formazione Under 14 Cna Imola. Le giovani azzurre sconfitte 3-0 dal Castenaso, 3-0 dalle concittadine della Uisp e 3-1 dal Nettunia. Nel campionato Under 12 continua il percorso da imbattuta per la squadra targata Enoteca 1300. Nell’ultimo doppio confronto sono arrivati prima il netto 3-0 in casa della Pontevecchio, quindi la vittoria per 2-1 nel derby con la Csi Clai.

Infine le ragazze della squadra Imolaclean, dell’avviamento alla pallavolo (prima, seconda e terza elementare) conquistano la partecipazione alla finale regionale di volley S3 di primo livello; risultato ottenuto dopo il successo per 2-1 contro la Pallavolo Ozzano.

L’evento conclusivo di questo torneo si svolgerà a Ferrara l’11 maggio e vedrà al formazione imolese partecipare per la seconda volta, dopo l’esordio (con terzo posto) lo scorso anno a Monte San Pietro. Da segnalare la festa (intitolata Festa della Libertà) alla palestra Cavina a cui le stesse piccole atlete di Diffusione Sport hanno preso parte domenica pomeriggio.

