Super Nelli non basta all’Emma Villas. Amara sconfitta in trasferta a Brescia

BRESCIA 3 SIENA 1

BRESCIA: Erati 7, Cavuto 17, Hoffer, Bonomi, Tiberti 4, Tondo 20, Cominetti 15, Cargioli, Franzoni, Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 12, Manessi, Raffaelli. All. Zambonardi

SIENA: Trillini 2, Nevot 2, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini 1, Nelli 34, Rossi 1, Pellegrini, Randazzo 14, Ceban 3, Cattaneo 11. All. Graziosi

Arbitri: Spinnicchia, Armandola

Parziali: 23-25, 25-23, 25-14, 25-22

BRESCIA – Un’altra serata amara per Emma Villas. Nonostante un buon primo set, nonostante un Nelli in formato Superlega (34 punti con il 68%), alla fine fa festa Brescia. La co-capolista si impone per 3-1, sfruttando al meglio il fatto che a parte Nelli nessun altro biancoblù produca un rendimento efficace; centrali praticamente a secco, mentre di là il pari ruolo Tondo ne ha messi venti, poco redditizie le bande, soprattutto nel terzo e quarto set.

Emma Villas era partita bene: risponde subito al 2-0 iniziale di Brescia, poi quando i padroni di casa provano un’altra fuga (10-7) pareggiano sfruttando un ace di Nelli e un muro su Cavuto. Altri due ace di Nelli per il +2 biancoblù (11-13), Brescia trova il pari a quota 15 e piazza il break con Cominetti (17-15). È ancora Nelli che rimette Siena in carreggiata, Rossi mura Bisset, Trillini firma il sevizio vincente (21-23). Zambonardi prova la carta Raffaelli, ma Emma Villas controlla bene i propri cambi palla e chiude il set con Cattaneo.

Secondo set equilibrato, con Siena avanti di due lunghezze (4-6), ripresa da Cominetti su alzata di Bisset (7-6) e poi di nuovo sopra con l’errore dello schiacciatore (7-9). Il muro di Tondo riporta avanti i padroni di casa in un parziale di sei punti consecutivi (16-11), Siena accorcia con il solito Nelli (19-17) e poi pareggia sfruttando un’invasione (21-21). Si va di cambio palla fino al turno di servizio di Tondo, il cui servizio pizzica la linea laterale per l’ace dell’1-1.

Con la battuta, di Tiberti prima e Cominetti poi, Brescia si porta sul 9-6. Poi lunghe pause per il videocheck, con alcune contestazioni alle decisioni degli arbitri. La squadra di casa allunga fino al +8, sfruttando il turno di servizio di un Tondo in serata magica. Nel quarto il turno di servizio di Cavuto propizia il +6 (9-3), Siena però non molla riducendo il divario con Nelli (13-10). Erati a muro rimette cinque lunghezze di margine, a Brescia riesce quasi tutto, con Cavuto che rimette in campo una palla da quindici metri propiziando un altro muro dei locali. Al terzo matchpoint chiude Cominetti.