Supercoppa Uisp, vince il team di Firenze

Una giornata dedicata alla prima fase di Supercoppa nazionale Uisp di pallavolo mista. La manifestazione, arrivata alla decima edizione, organizzata per il comitato Uisp di Ferrara dalla società Volley2k Ferrara, si è tenuta nel pomeriggio di domenica. Questo a seguito del supporto dell’amministrazione comunale di Poggio Renatico e del vicesindaco Andrea Bergami. L’appuntamento con la Supercoppa nazionale Uisp si è svolto alla palestra comunale di via Leopoldo Testi di Poggio Renatico. A contendersi il passaggio al turno successivo, sono scese in campo le formazioni di Atlantide pallavolo Brescia, Euro due Sorgane Firenze e il Volley2k Ferrara. Si è aggiudicata la giornata la squadra Euro 2 di Firenze vincendo 2-1 contro Brescia e 2-0 contro il Volley2k Ferrara. La partita per il secondo e terzo posto è andata a Brescia dopo una bella lotta punto a punto. Nulla da fare quindi per la formazione ferrarese, seppure abbia lottato punto a punto con le formazioni avversarie.

"La manifestazione è stata organizzata – spiega Tommaso Guerzoni del Volley2K Ferrara – per rilanciare il movimento della pallavolo mista Uisp in vista del prossimo anno sportivo. La volontà del comitato Uisp e delle squadre che adesso partecipano ai vari campionati provinciali è di ripartire con un campionato da localizzare a Ferrara e provincia. Si tratta di una nuova programmazione che permetterebbe la rinascita e il consolidamento della pallavolo mista per adulti".

Un futuro che vede concorde anche Andrea De Vivo, vicepresidente Uisp Ferrara: "Sicuramente è stata un’importante vetrina per la pallavolo Uisp Ferrara, dopo la pandemia sono riprese le nostre attività con la pallavolo mista e attualmente le squadre ferraresi giocano il campionato bolognese. Ospitare questi eventi diventa un incentivo e una promozione dell’attività".

Mario Tosatti