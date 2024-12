Team Volley Lunigiana conquista il terzo successo consecutivo contro Volley Aglianese

volley aglianese

VOLLEY AGLIANESE: Alfaioli, Barni, Berti, Bora, Brachi, Giuliani, Lekaj, Lo Basso, Randazzo, Risaliti, Romani (C), Ruini, Tredici, Vettori. All.: Formigli e Targioni.

TEAM VOLLEY LUNIGIANA: Ambrosiani, Brizzi, Bruno Giada, Gorgoglione (C), Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Bragoni – Merello.

Arbitro: Gian Paolo Lombardi.

Parziali: 25/19-16/25-18/25-21/25.

AGLIANA – Le ragazze del Volley Team Lunigiana in via Goldoni, ad Agliana al PalaCapitini“ centrano il terzo successo consecutivo. Dopo le vittorie in casa del Migliarino (1-3), seguita da quella di due domeniche fa contro Oasilido (3-1), le lunigianesi del duo Bragoni-Merello, in terra pistoiese contro l’Aglianese, hanno vinto ancora confermandosi di essere in chiara fase lievitativa. La troppa tensione e la mancanza di lucidità hanno finito per giocare un brutto scherzo alle arancio-bianconere che hanno dominato gli ultimi tre set soffrendo maledettamente nel primo da dove sono uscite sconfitte da una Aglianese più lucida in fase difensiva. Se nella prima frazione le pistoiesi sono state più determinate nell’affondare “fiondate“ nella metà campo del sestetto ospite, nelle successive partite con l’innesto di capitan Gorgoglione ossigeno puro non solo sul piano psicologico (dopo una settimana tribolata), la squadra lunigianese si è ritrovata e da lì i suoi colpi chirurgici diventano letali per le padrone di casa. L’exploit in trasferta per le lunigianesi del sottorete vale la quarta piazza frutto di un bottino di 19 punti. Questa sera alle 21, il Team Lunigianese è nuovamente protagoniste sul parquet del “Pala Buttini“ a Villafranca contro il fanalino di coda Donoratico.

Classifica: Pallavolo Delfino Pescia 28 punti, Volley Livorno 25, Porcari 24, Team Volley Lunigiana 19, Montebianco 18, Pallavolo Cascina 17, Volley Quarrata e Migliarino 15, Pallavolo Follonica 14, Volley Aglianese e Folgore San Miniato 11, Pallavolo Casciavola e Oasilido 10, Bottegone 7, Donoratico 4.

