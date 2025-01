Teodora, si ricomincia: "Il gruppo è cresciuto"

Per l’Olimpia Teodora il girone di ritorno si apre sabato (PalaCosta, fischio d’inizio alle 17, ingresso gratuito), con l’impegno interno contro Jesi. All’andata fu una bella vittoria delle ravennati per 3-2. "La prima partita di campionato è sempre un’incognita – commenta la centrale Sara Marchesano – e averla vinta ci ha dato una prima spinta di ottimismo, anche per aver superato le difficoltà di giocare in trasferta, in un palasport molto grande contro un’avversaria che era fra le favorite".

Dopo quell’esordio la squadra ravennate ha fatto qualche buon risultato, ma è sembrata un po’ bloccata. "Abbiamo lasciato qualche punto per strada, soprattutto arrivando al quinto set in partite che si potevano chiudere prima. Potevamo essere in una posizione migliore, visto che la classifica è cortissima e con pochissimi punti si potrebbe salire di molto".

Poi c’è stato un cambio di passo, che ha portato alla serie di quattro vittorie consecutive, tuttora aperta. "Esatto – prosegue la centrale campana – una crescita progressiva di tutto il nostro gruppo, fatto di ragazze che stanno bene insieme e si aiutano. Adesso siamo ancora un po’ indietro, ma fra noi ce lo ripetiamo spesso: possiamo valere un posto migliore in classifica e abbiamo tutto il girone di ritorno per dimostrarlo. Abbiamo recuperato anche Sara Gabrielli, che ha lavorato duro con la fisioterapia ed è quasi pronta".

Come valuta l’esperienza a Ravenna? "Molto positiva. Per giocare a volley sono andata via dalla mia casa di Polla, in provincia di Salerno, a 14 anni. Sono rimasta un po’ in Campania, soprattutto a Baronissi, poi lo scorso anno ho giocato qualche mese ad Altamura, fino a questo salto verso Ravenna, dove sapevo che c’era una grande tradizione. E ho fatto una buona scelta, sia tecnica che umana, perché Ravenna è una bella città e per un’appassionata di cucina come me avere a che fare soprattutto con i vostri primi piatti è una grande soddisfazione".

Nel tempo libero? "Mi sono laureata in economia e seguo dei corsi di marketing on line. E non devo dimenticare di cucinare per le mie 3 coinquiline. Purtroppo la vita da atleta non mi permette di esagerare, ma un tiramisù ogni tanto lo propongo!"

Marco Ortolani