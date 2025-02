Terremoto nel girone B: ufficiale, Chieti è fuori. Non ci sarà nessuna retrocessione diretta

Chieti ha alzato bandiera bianca decidendo di escludersi dal campionato per problemi economici, non avendo le disponibilità per terminare la stagione. La decisione è arrivata venerdì sera con il rinvio del match in casa della Gema Montecatini che si sarebbe dovuto giocare oggi. Con questa uscita il girone dell’OraSì viene stravolto, perché tutti i risultati conseguiti dai teatini saranno annullati (Chieti aveva vinto ben 15 partite) e i giocatori saranno svincolati e liberi di accasarsi in altri club, ma non l’allenatore. Nel girone B non ci sarà nessuna retrocessione diretta e i playout coinvolgeranno le ultime quattro.