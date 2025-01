Testacoda Al Pala De Andrè arriva Palmi. La Consar alla caccia del decimo sigillo

È un testacoda in piena regola quello che la capolista Consar è chiamata ad affrontare oggi pomeriggio al Pala de André (fischio d’inizio alle 16; arbitri Angelucci e Merli; diretta in chiaro su volleyballworld.com) contro il fanalino di coda Palmi. Testacoda da approcciare tuttavia con la massima attenzione, visto che i calabresi sono reduci da due vittorie consecutive contro Macerata (3-2 in trasferta) e contro Cantù (3-1 casalingo). Il match è valido per la giornata n.19, sesta del girone di ritorno.

Al termine della regular season mancano 8 turni. Ravenna guarda tutti dall’alto. Con 42 punti, frutto di 15 vittorie e sole 3 sconfitte, il sestetto di coach Valentini è solitario in vetta alla classifica del campionato di A2 con tre punti di vantaggio su Brescia e Prata, ma soprattutto con 10 lunghezze di margine su Aversa e Cuneo. I giallorossi sono in forma smagliante, reduci da 9 vittorie di fila, con 25 punti racimolati sui 27 a disposizione. In settimana è stata veicolata la notizia del prolungamento del contratto al tecnico Valentini fino al 2027, con tanto di ‘promozione’ al ruolo di direttore sportivo. Le intenzioni del presidente Matteo Rossi e del club ravennate sono dunque quelle di dare continuità al progetto di un laboratorio giovanile di altissimo livello, a prescindere dal traguardo della Superlega, che però, settimana dopo settimana, diventa sempre meno un sogno.

La formazione ravennate, che finora ha dimostrato di saper rendere facili anche le cose difficili, è chiamata oggi ad una prova di grande maturità, affrontando un avversario, sulla carta, di rango inferiore, ma tornato in corsa per la salvezza grazie agli ultimi risultati positivi. La matricola Palmi è al 14° e ultimo posto della classifica con 13 punti, frutto di 5 vittorie e 13 sconfitte. Dopo le prime 6 giornate (una vittoria e 5 sconfitte per 2 punti in classifica), il tecnico Radici è stato sollevato dall’incarico. Al suo posto è arrivato l’argentino Cannestracci, avversario di Ravenna da palleggiatore di Agrigento in un epico playoff di A2 nell’87 al PalaCosta e poi anche da allenatore a Gioia del Colle e Isernia.

Con il nuovo allenatore, Palmi ha racimolato 11 punti in 12 giornate (4 vittorie e 8 sconfitte), grazie anche al cambio in cabina di regia, da Sperotto a Paris. Tagliato il caraibico Lawrence, a dicembre è arrivato pure il belga Lecat, che però ha giocato solo qualche spezzone di gara. Il sestetto titolare prevede Paris in regia, il figlio d’arte Sala opposto; l’argentino ed ex giallorosso Benavidez schiacciatore, schierato in diagonale con Corrado (27 punti nel successo a Macerata); Gitto e Maccarone centrali; Donati libero.