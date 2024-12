Timenet Empoli in testa alla serie C femminile, Giglio di Castelfiorentino sconfitto al tie-break

La fortuna ancora una volta non ha aiutato I’Giglio di Castelfiorentino che, in trasferta a Stia, ha dovuto soccombere al tie-break dopo oltre due ore di partita accanita durante la quale ha sfiorato più volte di conquistare l’intera posta. I parziali (20-25; 12-25;25-21; 26-24;15-11) dimostrano il coraggio delle biancorosse nei primi due set, conquistati agevolmente, e nel quarto set quando hanno dovuto cedere solo ai vantaggi dopo una lunga battaglia punto a punto. Nel quinto set la stanchezza si è fatta sentire sui muscoli delle giovani castellane.

La Timenet Empoli è balzata in testa alla classifica del Girone A della serie C femminile, scavalcando la Jolly Fucecchio che era in turno di riposo. Ora le due squadre sono con lo stesso numero di partite ma le giallonere hanno 26 punti, contro i 25 delle bianconere e contro i 24 delle fiorentine dell’Astra chiusure Lampo di Firenze. La partita del PalAramini con l’Ap Certaldo non ha avuto storia con i parziali che parlano chiaro (25-17; 25-19; 25-15) in poco più di un’ora. Fucecchio ed Empoli quindi si preparano al big match del prossimo turno di sabato 14 a Fucecchio dove il derby dirà quale delle due squadre si candida a tentare la scalata alla serie superiore.

La Montelupo Città della Ceramica ha dovuto cedere in casa di fronte alla Bulletta di Castelnuovo Berardenga, ma non ha sfigurato. I parziali (25-27; 17-25; 25-23; 11-25) soprattutto il terzo, dicono di una bella resistenza delle ragazze di Bardazzi che purtroppo rimangono in coda alla classifica con tre punti. In campo maschile il Jolly Fucecchio è incappato in una grave sconfitta interna per mano della Pallavolo Cascina che si è imposta per 0-3 con parziali (23-25; 21-25; 22-25) che dicono che i bianconeri hanno cercato di resistere ma i pisani hanno avuto la meglio nei momenti decisivi. Ora i bianconeri sono precipitati al terz’ultimo posto con 11 punti e Orsolini e Pascale dovranno rimboccarsi le maniche per evitare ulteriori peggioramenti della classifica.