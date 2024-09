Timenet, roster rinnovato: "Arrivi di valore e qualità"

Con un roster rinnovato la Timenet Empoli Pallavolo ha avviato la preparazione atletica per disputare il campionato regionale di Serie C che partirà il prossimo 5 ottobre. Dodici le atlete prescelte di cui 6 riconfermate mentre l’altra metà è formata da giocatrici di esperienza provenienti da altre squadre e giovani del vivaio dell’Empoli Pallavolo. Confermato lo staff medico, con il dottor Francesco Ammannati e la fisioterapista Sara Barbieri, insieme al team tecnico guidato da coach Marco Dani e che comprende il suo secondo Andrea Parenti oltre allo scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni.

"Abbiamo fatto una buona campagna acquisti - dichiara l’allenatore Marco Dani – poi bisognerà vedere cosa succede in campo dove si testeranno le qualità tecniche e tattiche delle atlete. Per ora sono molto contento delle mie ragazze e già in queste prime sedute di preparazione ho notato una certa alchimia fra loro e sensazioni positive che lasciano ben sperare per la creazione di un giusto spirito di squadra. Dal mio punto di vista è un valido roster composto da elementi diversi ma con un comune obiettivo, un bel mix tra giocatrici di esperienza provenienti anche dalla B1 e B2 con giovani cresciute nel nostro vivaio di cui due under 18 che per la nostra società rappresentano una bella soddisfazione, a testimonianza delle opportunità di crescita sportiva nell’Empoli Pallavolo. Nel complesso sono soddisfatto perché ho visto in tutte loro la voglia di fare con motivazioni precise: sono ragazze molto determinate a raggiungere gli obiettivi sportivi che ci siamo prefissi. Abbiamo iniziato la preparazione lo scorso 26 agosto e con l’avvio del campionato anticipato rispetto all’anno scorso abbiamo meno tempo a disposizione ma cercheremo di sfruttarlo al meglio".

Oltre alle amichevoli la Timenet parteciperà a un torneo a 6 squadre, il Primo Trofeo Roberto Lavorenti, che darà un’ulteriore opportunità di testare la formazione sul campo di gara prima del campionato regionale. Tra le atlete riconfermate della rosa ci sono Chiara Benvenuti (opposto), Giorgia Buggiani (alzatrice), Diletta Donati (schiacciatrice), Sofia Giraldi (alzatrice), Chiara Mancuso (centrale) e Chiara Tagliavia (centrale) mentre le new entry esterne sono Noemi Francini (opposto, proveniente da Omac Active Cnc Stia serie B2), Sofia Azzini (centrale, proveniente dal Montesport Montespertoli serie B1) e Marta Tellini (libero, proveniente da Pallavolo Casciavola serie C). Il roster si completa con innesti diretti dall’Empoli Pallavolo: Luna Caggiano (libero), Melissa Fantino (schiacciatrice) ed Emma Salvestrini (centrale). Un augurio speciale per l’avvio della nuova stagione sportiva è arrivato anche Remo Cioffi, storico titolare dell’omonimo ristorante empolese che da alcuni anni è uno degli sponsor della prima squadra giallonera. La Timenet continuerà la preparazione atletica allo stadio Castellani e gli allenamenti al PalAramini di Empoli in attesa di partecipare al Primo Trofeo Roberto Lavorenti, il torneo a sei squadre partecipanti al Campionato Nazionale di serie B2 e a quello Regionale di serie C in programma a Livorno il prossimo 22 settembre in memoria del tecnico amato e conosciuto nell’ambiente pallavolistico. A seguire si terranno partite amichevoli in corso di definizione.

Francesco De Cesaris