Top Volley Bartoli prende il largo, Montanari vince la tappa

In una giornata record per il numero di giocatori che abbiano messo a segno più di venti punti, ben 27 solo in questo turno, continua il consolidamento nella classifica generale del Top Volley, soprattutto per quello che riguarda le posizioni alle spalle del leader Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese: il vantaggio dell’opposto giallonero cresce di due decimi, arrivando a sfiorare ormai i due punti di media/partita sugli inseguitori, l’opposto della Rcl Gallonese Nicola Marchesi, e quello della National Villa d’Oro Marcello Andreoli, autore quest’ultimo del punteggio di giornata più basso tra i protagonisti stagionali. Chi torna prepotentemente nella top five, da cui esce per infortunio Martina Susio della Moma Anderlini, è l’opposto della Studio Logica 2 Invicta Martina Montanari, che festeggia la promozione anticipata della sua squadra in serie C con tre turni d’anticipo, e la vittoria di tappa, la seconda di quest’anno, sesta in carriera. Con 29 punti Montanari sale dal settimo al quarto posto in classifica generale, confermandosi come la migliore tra le ragazze nella generale, nella classifica a punti, ed in quella relativa alle sole partite del 2025, dove il leader Bartoli viaggia all’impressionante media di 22,20 punti segnati in ciascuna delle dieci partite disputate: con la sesta vittoria di tappa in carriera, Montanari entra anche nel ristretto novero della top ten storica, dietro Chiara Ferrari che ne ha vinte tredici, ma al secondo posto insieme a Laura Cipolli, ed a Jessica Panza, quest’anno a S.Giovanni in Persiceto. Alle spalle di Montanari, staccato di un solo punto, troviamo il 18enne Edoardo Bevini, classe 2007 di scuola Anderlini, che dopo un acuto a metà novembre, aveva inanellato molti punteggi medi, salvo rifarsi sabato scorso: dietro questa coppia un terzetto a quota 25, formato da Luca Vellani della Corlo Hydra, Giacomo Saetti della Holachek Maritain, e dal 16enne Lorenzo Maffini della Mo.Re. Volley di serie D, che curiosamente alterna partite da libero, a partite con alti punteggi. Tra gli atleti che questa settimana sono andati sopra quota venti punti c’è anche Rachele Natali dell’Hydroplants Soliera 150, schiacciatrice classe 1994 come Montanari, che con i suoi 22 punti, arriva a quota 3.517 in carriera, a due punti dal nono posto all times, e soprattutto dal quarto posto assoluto tra le ragazze, dietro ’mostri sacri’ come Irene Fontana, Ilenia Ferriani, e Giulia Orlandini, tutte e tre sopra 4mila punti, e difficilmente avvicinabili ancora almeno per due o tre anni (alla velocità attuale).

Riccardo Cavazzoni