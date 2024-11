Top Volley Comanda un terzetto a quota 24

Il Top Volley completa il primo mese di partite, ma lo fa con una giornata di punteggi sottotono.

C’è un terzetto in testa alla classifica di giornata, con soli 24 punti per vincere la tappa, punteggio già realizzato un paio di settimane fa dalla coppia Arianna Boni – Carlotta Caroli, ma che non è neppure il punteggio più basso di questa giornata, visto che Francesco Cavallini ha vinto la prima tappa con soli 23 punti, confermando di fatto una tendenza al contenimento delle prestazioni degli attaccanti, a qualsiasi livello. Bisogna ritornare all’ultimo turno del campionato 21/22 a fine aprile 2022, per trovare un punteggio così basso, e curiosamente lo marcò Francesco Ghelfi, da due stagioni fuori classifica perché gioca a S.Martino in Rio, ma che anche sabato ne ha messi a terra 24, portando il proprio bottino a più di 7.200 punti. Tornando alla giornata per gli annali, si parlava di un terzetto in testa, formato dallo schiacciatore della Marking Product Artiglio Matteo Berselli, dalla ventenne Anna Pazzi della Servizi Globale Casa Maritain, e dal 19enne Tommaso Govoni della Stadium Mirandola, tutti a quota 24, e per la prima volta con la casellina gialla, dei vincitori di tappa. Sono in tutto solo dodici i giocatori che toccano, o superano quota venti. Dietro al terzetto vincitore, ad una lunghezza ritroviamo Carlotta Caroli della Zerosystem S.Damaso, mentre a quota 22 si fa rivedere Alessandro Bartoli della Beca Tensped spezzanese, in compagnia di Chiara Campagnoli della X2 Stadium Mirandola, che dopo una stagione di assestamento, sembra aver trovato il proprio ruolo.

Nella classifica generale comanda Martina Montanari, con 24,3 punti di media, nelle tre gare che ha giocato con lo Invicta Studio Logica 2 di serie D: alle sue spalle sale Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi, che anche grazie ai 22 punti nel recupero di mercoledì sale a quota 20,4, un decimo di punto in più della coppia formata da Celeste Serri della Pol. Maranello, e dalla citata Carlotta Caroli, mentre due decimi sotto quota venti è stabile Marcello Andreoli, più che mai intenzionato a portare in alto la National Villa d’Oro. Gasparini si consola con il primato nella classifica dei punti (102), precede Martina Susio della Moma Anderlini a quota 93, ed Alessandro Bartoli quattro punti sotto, ma che con i suoi 35 anni è l’unico ’over’ nei primi posti.