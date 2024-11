Top Volley. Dopo settimane di calma adesso si fa sul serio. Con 34 punti Porta risponde a super Saverino

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, e conseguentemente della prima sosta nella stagione della pallavolo minore, s’infiammano le classifiche del Top Volley: dopo parecchie settimane con punteggi decisamente più bassi della media stagionale, nelle ultime due settimane sono arrivati due botti, con il record stagionale di Riccardo Saverino con 35 punti, doppiato nello scorso week end dai 34 punti di un altro Riccardo, Porta, opposto dell’Univolley Carpi. Riccardo Porta, è una vecchia conoscenza del Top Volley, che ha vinto nella stagione 2015/16 quando in maglia Equipe Emilia 383 S.Felice in Serie C, chiuse la stagione con una media punti/partite di 22,78. Che è la sesta in classifica All Times: dopo una sfortunata esperienza in Serie B a Castelfranco Emilia, ed una più fortunata con la Spezzanese nel 2017/18 dove chiuse quinto assoluto, era un po’ sparito dai ’radar’ modenesi, avendo accettato le lusinghe dei reggiani dell’AMA S.Martino, per cui ha giocato fino all’inizio della stagione scorsa, per poi passare in corsa all’Univolley Carpi, che aveva bisogno dei suoi punti. Sabato scorso Porta ne ha messi a terra 34, che però non sono bastati ai biancorossi per aver ragione dell’Asola, e centrare la prima vittoria stagionale: rimane solo la vittoria di Tappa, la quarta in carriera, che lo pone nei primi 30 in assoluto, e gli rimane il secondo posto All Times per i punti segnati in una sola gara, ben 44 ad una lunghezza dal recordman Alessandro Montanari, sempre legati a quella stagione d’oro 2015/16. Alle sue spalle c’è comunque stata molta battaglia, con ben diciotto atleti sopra quota venti punti, l’altro carpigiano Eugenio Gasparini dell’Univolley di serie D a quota 29, e addirittura un quartetto al terzo posto con 27 punti, quartetto formato da nome eccellenti con Alessandro Bartoli e Marcello Andreoli, ma anche come il giovanissimo Edoardo Bevini della Mo.RE. Volley di serie C, e dalla 23enne Maria Francini della Libertas Fiorano. In testa rimane Martina Montanari, ma con soli 4 punti nella partita della sua Invicta, vede evaporare tutto il vantaggio, tanto che con 20,8 di media punti/partita, conserva un solo decimo di vantaggio su di un terzetto formato dai citati Andreoli, Gasparini, e da Carlotta Caroli della Zerosystem, che precedono di un punto e mezzo Martina Barbieri della Servizi Globale Casa Maritain, che ha buttato fuori dalla Top Five Riccardo Saverino, Nella classifica a punti comanda Gasparini con 145 punti, tre in più di Bartoli, mentre nella classifica ’All Times’, Andreoli è arrivato a -37 da Rachele Natali, per il platonico titolo di miglior bomber tra quelli in attività, nel modenese…

Riccardo Cavazzoni