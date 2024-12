Top Volley, ecco i migliori. Mazzieri vola: 36 punti

di Riccardo Cavazzoni

Mancano ancora due turni, tre per il campionato di serie B maschile che la prossima settimana affronterà il proprio secondo turno infrasettimanale, ed ancora le classifiche del Top Volley, il Trofeo Virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo, sono in piena evoluzione, con un altro weekend che regala un nuovo leader, ed una vincitrice di Tappa da record. La decima tappa la porta a casa la 16enne Melissa Mazzieri, schiacciatrice classe 2008 in forza alla Moma Anderlini, che intruppata nella formazione di serie D, lei che normalmente è aggregata alla prima squadra di B2, si è presa il lusso di fare ’la fuoriclasse straniera’, mettendo a segno ben 36 punti nella partita che il club modenese ha però perso in casa contro l’Ama S.Martino in Rio. Oltre ad essere il record stagionale, assoluto, ed ovviamente femminile, con 36 punti Mazzieri, arrivata nella scorsa stagione dal club marchigiano del Collemarino, entra a far parte del gruppo dei primi trenta atleti che negli ultimi venticinque anni abbiano segnato più di 36 punti in una unica partita: allargando il concetto, sono solo centosessantatre i giocatori che nel terzo millennio abbiano segnato più di trenta punti in una singola gara, e la Mazzieri è la settima ragazza a riuscirci. Alle sue spalle, sempre con un punteggio importante, ma staccata di quattro lunghezze, il 19enne schiacciatore della Stadium Mirandola Matteo Pignatti, che sembra deciso a rinnovare la tradizione della Bassa per le ’braccia pesanti’: ancora più staccati gli altri, con Nicola Marchesi della Rcl Gallonese al secondo "28 consecutivo, che gli vale il terzo posto di giornata, ma soprattutto la leadership nella classifica generale, che comanda con la media di 20,8 punti a partita: Nella classifica di giornata, a quota 27 troviamo due ragazze, la concreta Martina Barbieri della Servizi Globale Casa Maritain, e l’esperta Olimpia Spano dell’Emilbronzo 2000 Castelnuovo. Nella generale come detto comanda Marchesi, che è in testa anche nella classifica a punti con 187 punti, sette in più di Martina Susio della Moma Anderlini, ed otto in più di Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese: solo quarto l’ex-leader Eugenio Gasparini. Tornando alla Generale, Marchesi precede di due decimi il sempre concreto Marcello Andreoli, mentre sale al terzo posto, con 20 punti di media/partita, la bella Martina Susio, con l’altra Martina Montanari, sello Studio Logica 2 Invicta quarta, davanti al citato Gasparini, che rimane in Top Five per un decimo di punto su Carlotta Caroli e Martina Barbieri.