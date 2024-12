Top Volley Giulia Bignardi fa sua l’ultima tappa

L’ultima tappa del Top Volley del 2024 parla molto al femminile, con ben quattro giocatrici nei primi cinque posti della classifica di giornata, ma è anche la generale a registrare il quinto leader diverso nelle ultime cinque settimane. A vincere la Tappa è una giocatrice già conosciuta alla classifica, la 23enne Giulia Bignardi, opposta della X2 Solutions Stadium Mirandola, che chiude l’anno con 30 punti in una sola gara, per la seconda volta in stagione: le era già riuscito a novembre, dove segnò 31 punti in una partita, insufficienti però per vincere la tappa, visto che in quella occasione Martina Montanari (Invicta) ne mise a terra 34. Questa volta trenta sono sufficienti a Bignardi per vincere la sua prima tappa, mettendo in fila solo tredici atleti oltre i venti punti: alle sue spalle, staccata di quattro lunghezze, Ilaria Selmi 20enne (foto a destra) schiacciatrice della Leonardi Marano Volley, che sta disputando un ottimo campionato, sette volte, su otto gare disputate, sopra quota 17 punti. Dietro di lei, staccato di due lunghezze Alessandro Bartoli, opposto 35enne della Beca Tensped Spezzanese, che con questa prestazione centra un duplice primato, salendo in testa alla classifica generale con la media di 20,9 punti a partita, un decimo in più dell’ex leader Nicola Marchesi della RCL Gallonese. Per Bartoli anche il dominio assoluto nella classifica a punti, con 272 punti messi a terra, anche grazie alle tredici partite giocate dalla sua squadra, due in più ad esempio, di Marchesi e di Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi, che lo seguono in classifica staccatissimi, rispettivamente a 229 e 212 punti, in una graduatoria dopo solo altri due giocatori, Marcello Andreoli e Martina Susio, sono sopra quota 200. Tornando alla classifica di tappa, quarta e quinta altre due ragazze, la collaudatissima Carlotta Caroli della Zerosystem S.Damaso, e la concreta Francesca Lazzarini (foto a sinistra), 25enne schiacciatrice della G.F.S. Soliera 150, sempre efficace, ma per la prima volta sopra quota 23. Nella generale il podio è completato da Martina Susio, anche se non ha giocato per la sua Moma Anderlini, mentre Martina Montanari ed il citato Gasparini sono quarta e quinto. Nelle graduatorie all times, Andreoli avvicina l’infortunata Rachele Natali e Nicola Marchesi è ad un soffio dai 3.000 punti.

Riccardo Cavazzoni