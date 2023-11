Top Volley. Giulia Bozzoli, trenta e lode. Bertoli quarto leader

E finalmenteal quarto assalto, arriva il primo ’trentello’ stagionale nel Top Volley de il Resto del Carlino, rompendo una striscia negativa che aveva pochi riscontri: a segnarlo uno dei migliori prospetti modenesi delle ultime stagioni, quella Giulia Bozzoli (foto) già vista a Montale in A2 l’anno scorso, e che quest’anno cerca di fare grande il Volley Modena di Di Toma.

Famiglia. Parlando della 19enne Giulia Bozzoli non ci si può solo limitare al discorso della figlia d’arte, molto presente nel settore femminile del volley modenese, visto che la ragazza, prodotto del vivaio dell’Academy, è figlia di Barbara Braghiroli, schiacciatrice in A1 con l’Anthesis Modena, e successivamente per qualche stagione in quasi tutte le squadre della provincia per un totale di 1684 punti marcati solo dalla stagione 200102, e Davide Bozzoli, schiacciatore di Mirandola e Villa d’Oro, che nello stesso periodo di punti ne ha raccolti 2570. Giulia Bozzoli, con i 32 messi a segno sabato sera contro Rubiera, è a quota 70 in stagione, e 364 in carriera, ma considerando che li ha raccolti praticamente in tre stagioni, di dui una, l’anno scorso a Montale, importante per la maturazione, ma avara di presenze in campo.

Leader. Quarta settimana di Top Volley, e quarto leader della classifica Generale: questa settimana è Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150, che dopo la vittoria di tappa della settimana scorsa, con 22 punti sabato scorso scalza Edoardo Sartoretti dal primo posto con 21 punti di media7partita, poco più di un punto in più di GianLuca Grana dell’EdilCam Cavezzo, che si issa al secondo posto, superando il citato Sartoretti, ed Erica Quaquarelli dell’EdilCam femminile, che però hanno giocato una partita in più. Giulia Bozzoli sale al sesto posto, dietro Matteo Mocci, davanti a Maria Franchini della Libertas Fiorano. Da segnalare anche il nono posto di Matilde Biagi della rifondata Pallavolo Vignola, che riparte dalla serie D con Filippo Guidotti al timone.

Classifiche. Se Bertoli comanda la classifica Generale, fatta con la media puntipartite, nella classifica a punti comanda Sartoretti con 77, quattro in più di Quaquarelli, e sette di Bozzoli, che capeggia il podio della Giornata, con Elena Bisio della BSC Sassuolo, e la ritrovata Chiara Girone della Pol. 4 Ville Villanova staccate però di sette lunghezze. Francesco Venuta continua a non riprendere il volo, ma comanda sempre la classifica dell’anno solare, anche se Rachele Natali rosicchia punti ogni settimana: ultima classifica, un po’ curiosa, quella dei "Liberi che fanno punto", al momento capeggiata da Camilla Bortolotti del Volley Castelvetro, con due punti nelle ultime due gare.