Top Volley Il giovane Garello punta in alto

La pallavolo minore emiliana traballa sotto lo sferzare del fortissimo maltempo dello scorso week end, ma non cade, anche se il rinvio di moltissime partite complicherà un po’ soprattutto il cammino delle formazioni maschili di Serie B. In ogni caso si è comunque giocato, con gare sparpagliate da venerdì scorso, a mercoledì sera, solo per quanto riguarda i recuperi, visto che ieri sera sono iniziati gli anticipi della terza giornata, che tra l’altro segnerà il debutto della serie D femminile. Per questo la classifica del Top Volley appare un po’ ingarbugliata, visto che considerando la media punti/partite, rimarrebbe in testa il vincitore della prima tappa Francesco Cavallini, davanti ad Alessandro Bartoli, ed al 17enne mirandolese Carlo Alberto Luppi che comunque non hanno giocato nello scorso weekend, mentre in realtà, considerando le due gare disputate, in testa alla classifica c’è il piemontese del Modena Volley Niccolò Garello, schiacciatore 17enne arrivato quest’anno alla corte di Andrea Asta, dopo tre stagioni ai Diavoli Rosa Brugherio, uno dei migliori vivai d’Italia, condito da qualche panchina in A3 l’anno scorso. Anche a Modena Garello si è subito messo in mostra, e se da un lato ha raggranellato 43 punti in due partite nella cadetteria, può vantare anche già due panchine in A1: nella classifica a punti precede di quattro punti Matteo Pignatti della Stadium Mirandola di serie C, e di sei Marco Maletti, della Stadium di serie B, che a sua volta precede un terzetto composto dalla ragazza meglio classificata, Silvia Giannini del Corlo, Riccardo Saverino, opposto del Sassuolo di serie D, e soprattutto Federico Panzani, opposto del Modena Est, che però è il vincitore della Tappa, con i suoi 27 punti. Per Panzani si tratta della seconda vittoria in carriera, dopo il successo di due campionati fa, con la maglia della Taccini Green Star. Restando alla classifica di giornata, alle spalle di Panzani, staccato di un solo punto c’è il cavezzese Francesco Stevanin della 3-M Cavezzo, due punti davanti al citato Matteo Pignatti, ed a Martina Fontana, già superbomber del 2022, che si era un po’ persa nella prima parte del 2024. Concludiamo con una nota sui ’liberi-bomber’, curiosa classifica più affollata di quanto si possa pensare: quest’anno per il momento sono solo due quelli andati a punto, Camilla Bortolotti del Castelvetro e Fabio De Luca, dell’Enjoy Caffè Spezzanese.