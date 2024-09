Tornei ad Arezzo e Castiglion Fiorentino. Invicta, doppio successo. I ragazzi vincono il "Mecenate» e le ragazze il quadrangolare

E’ iniziata nel migliore dei modi la stagione per l’Invicta. La società del presidente Andrea Galoppi ha messo a segno un doppio successo con la squadra maschile di serie C di coach Ferrari, che ha vinto il Torneo Mecenate di Arezzo e con le ragazze di serie D che hanno vinto il quadrangolare di Castiglion Fiorentino.

Soddisfazione per il sestetto maschile che, oltre a vincere il torneo aretino, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come quello di Leonardo Ferrari premiato come miglior giocatore del torneo. Una giornata intensa partita in salita con lo scontro all’ultimo set con Volley Arezzo. Un 3 a 2 che però non ha scalfito la determinazione degli atleti Invicta. La seconda semifinale tra Colle Volley e Tomei ha visto trionfare Tomei anche loro al quinto set. In finale i grossetani sono andati sotto per 2-0 e poi hanno firmato una reazione da applausi che ha condotto alla vittoria al quinto.

Questa la squadra: Filippo Tassi, Leonardo Ferrari, Simone Lazzeretti, Diego Lorenzini, Lorenzo Vannucci, Guido Carmelita, Cristiano Terrosi, Gioele Temperani, Gabriele Camarri, Dimitri Corridori, Francesco Gigi, Riccardo Cognata, Tommaso Massetti.

Vittoria anche per il team femminile di serie D dei tecnici Spina e Chiappelli nel quadrangolare di Castiglion Fiorentino. Nel primo match le grossetane si sono imposte 3-0 sulle Umbre del Marsciano. Poi in finale c’è stato il successo delle maremmane per 2-1 dopo una grande rimonta al tiebreak ai danni delle padrone di casa del Cassero Volley.