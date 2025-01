Torneo a Modena per i sestetti Under 15 e Under 18. "Moma Winter Cup». Invicta in campo

Buone prestazioni delle formazioni maremmane a Modena nel periodo post natalizio. Un undicesimo posto ed un ventisettesimo posto per l’Invicta al torneo giovanile "Moma Winter Cup", prestigioso torneo a livello giovanile. La società grossetana ha partecipato alla manifestazione di Modena con la formazione maschile under 15 e con quella femminile under 18.

In campo maschile è arrivato l’undicesimo posto che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per la giovane squadra allenata dal tecnico Fabio Pantalei, che aveva iniziato piuttosto bene la manifestazione con due belle vittorie. Poi una prestazione decisamente sottotono, ha relegato la squadra di Pantalei nella parte bassa della classifica. Da quel momento un susseguirsi di alti e bassi che ha influito sulla classifica finale. Ancora problemi fisici per alcuni atleti da risolvere assolutamente. Sono stati tre giorni intensi e faticosi. L’entusiasmo non è mai mancato, ma la stanchezza si è presentata nel momento più importante della manifestazione.

Ventisettesimo posto invece per la formazione under 18 guidata dai coach Spina e Chiappelli che si sono confrontate con formazioni di alto livello come Chions Fiume, Mantova e Verona, alternando vittorie a sconfitte, ma lottando sempre ad ogni set. Tra infortuni e defezioni varie la squadra era composta da solo 8 atlete. Un plauso va senza dubbio alle ragazze che hanno partecipato alla manifestazione nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso. Prendere parte a tornei del genere oltre all’alto livello di pallavolo giocata è un modo per fare squadra, unirsi e collaborare.

Giocare questi tornei sono fondamentali per migliorare proprio tali aspetti che diventano importanti nelle partite più difficili e di conseguenza crescere. Prossimo impegno sabato e domenica al "Memorial Lavorenti" a Cecina.