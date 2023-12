Tra le sorprese. Tanti giovani in crescita per la Nova Volley

Una delle sorprese positive è la giovane Nova Volley. Loreto nell’ultimo turno ha fermato la corsa vincente, ma "senza una svista arbitrale sul set point del primo set forse sarebbe andata diversamente – commenta coach Iurisci a margine del match perso a Castelferetti contro la Sabini nuova capolista del girone E di B maschile –. Ma il bilancio finora è più che positivo con 20 punti in 10 partite (7 vittorie e 3 sconfitte, ndr). Orgoglioso di questi ragazzi e del loro impegno. Non posso che dire loro bravi". Loreto si è fermata dopo cinque vittorie consecutive. "Contro la Sabini non eravamo al completo, ma abbiamo affrontato la squadra più in forma del momento con grande personalità e coraggio". La Nova Volley chiude così un 2023 sofferto all’inizio, con la salvezza ottenuta ai playout, ma poi chiuso in crescendo con la gestione Iurisci che guida una squadra a chilometro zero e molto giovane. Alla ripresa al PalaSerenelli arriverà Ancona.