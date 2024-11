Trasferta per l’Invicta. Assalto ai Vigili del fuoco

Guai a sottovalutare la trasferta emiliana. Sabato sera di grandi emozioni per la serie B maschile dell’Invicta. Stasera alle 20.30 i grossetani di coach Fabrizio Rolando scenderanno in campo in quel di Reggio Emilia per la quinta giornata del girone D. Sarà una gara piena di incognite per l’Invicta di Rolando che gioca il quinto turno in casa dei Vigili del Fuoco Reggio Emilia, anche se gli emiliani hanno un solo punto in classifica. Ancora una formazione emiliana sul cammino dei grossetani, consapevoli di giocare una gara ricca di insidie. L’Invicta è una squadra in forma, e forte del secondo posto in classifica dopo Lupi Santa Croce, arriva all’appuntamento carica di entusiasmo dopo l’ultimo successo ottenuto in casa contro lo Spezzanese Modena. "So che numeri abbiamo – ha detto alla vigilia coach Fabrizio Rolando – nonostante abbiamo avuto problemi di salute. Ora sono due settimane che riusciamo ad allenarci con costanza. Se stiamo bene noi possiamo dare fastidio a tutti. Le ultime gare abbiamo imposto il nostro gioco in maniera importante. Abbiamo qualche incognita ancora in trasferta. Conosciamo gli avversari, pur non avendoci mai giocato contro. Hanno un solo punto, ma hanno giocato molte trasferte. Sarà una partita aperta, perché hanno un opposto che porta molti punti".