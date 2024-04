Trasferta trionfale: festa e scudetto per i tifosi di Perugia

PERUGIA – È stata festa per i tifosi, in oltre quattrocento sono andati in trasferta fiduciosi di poter festeggiare. I cori hanno accompagnato come sempre in maniera instancabile, dal primo all’ultimo punto, la squadra, che nel primo set era sembrata in difficoltà. Caduta l’ultima palla è stato issato lo scudetto con stampato il numero 2, a dispetto della scaramanzia che impone di evitare di preparare in anticipo le celebrazioni. I social network sono stati immediatamente presi d’assalto per esprimere la propria gioia. Grande euforia da parte di tutti che ora attendono di poter abbracciare i loro campioni.