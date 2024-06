Trionfo Castelfiorentino. Gioia enorme nel derby. Esplode la festa per la B2

Castelfiorentino

3

Timenet Empoli Volley

0

CIP-GHIZZANI CASTELFIORENTINO: Aglietti, Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari, Malatesti, Picchianti, Pratelli Scardigli, Talluri, Tofanari. Allenatorri: Buoncristiani e Furiesi.

TIMENET EMPOLI VOLLEY: Bartalini, Benvenuti, Bernardeschi, Buggiani, De Nico, Donati, Falchi, Genova, Giraldi, Mancuso, Tagliavia Aragona. Allenatore: Dani.

Note: parziali: 25/22; 25/19; 25/23.

CASTELFIORENTINO - Il parquet ha detto Cip Ghizzani che ha vinto l’incontro decisivo per 3-0. Però le empolesi non hanno demeritato, hanno lottato per tutti e tre i set e hanno ceduto alla maggiore esperienza delle avversarie. Il PalaEnriquez, come previsto, era pieno con le due tifoserie che hanno sostenuto le proprie beniamine sempre con grande cuore, anche nei momenti di difficoltà. Il primo set ha visto le due squadre studiarsi all’inizio fino all’8-7, quando le locali hanno piazzato un parziale di 4-0, sempre inseguite dalle giallonere che piano piano si sono riprese fino al 14-13.

Ma la Cip piazzava un altro 4-0 (18-13) cui rispondeva la Timenet con un bel parziale di 0-5. A questo punto Buoncristiani correva ai ripari con un time out, dopo il quale le castellane mantenevano la testa della partita fino al 25-22 finale. Il secondo set è stato la fotocopia del primo con le due squadre che si sono alternate fino al 10-19. Lap piazzava un 5-0 (14-10) cui le empolesi rispondevano con un 6-2 che le portava sul 16-17. Ma a questo punto le ragazze di Buoncristiani si scatenavano, e approfittando di un calo delle empolesi, si portavano sul 21-18 per poi imporsi per 25-19. Ma le ragazze di Marco Dani non si arrendevano e il terzo set le ha viste protagoniste fino al 9-10 con continui scambi belli apprezzati dal pubblico. Ma dopo un fase di scambi interessanti, le squadre si sono trovate sul 12-14. Sembrava che le giallonere potessero ripartire, ma un parziale di 8-3 portava la situazione sul 22-20 e due battute sbagliate delle empolesi hanno deciso il set (25-23), la partita e la promozione in serie B2. Il pubblico, evidentemente soddisfatto della vittoria delle proprie beniamine non ha lesinato applausi anche alle avversarie che hanno lottato per tutto il campionato arrendendosi solo alla fine di una partita comunque combattuta. Buona la direzione di gara di Sabatini e Fratoni che hanno arbitrato bene, anche se facilitati nel loro compito dalla correttezza delle atlete e dal pubblico.

Francesco De Cesaris