Trionfo Lube, sboccia in Olanda. I biancorossi non fanno sconti

nova tech

1

cucine lube civitanova

3

NOVA TECH LYCURGUS : Van Solkema 1, Planinsic, Van De Kamp ne, Kuijpens (L), Zhbankov, Marques 14, Boer, Van Schie 16, Parraguirre 12, Boekhoudt 8, De Vries 7, Klok (L), Brilhuis 2. All. Lebedew

CUCINE LUBE: Chinenyeze ne, Gargiulo 9, Loeppky 12, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 4, Poriya, Nikolov 23, Lagumdzija ne, Dirlic 20, Podrascanin ne, Bottolo 1, Tenorio 9. All. Medei.

Arbitri: Cevik (Tur) e Knaepkens (Bel)

Parziali: 21-25 (31’), 25-23 (27’), 18-25 (23’), 27-29 (35’)

Note: Groningen errori al servizio 18, ace 7, muri 5, attacco 44%, ricezione 41% (21%); Lube errori al servizio 21, ace 5, muri 9, attacco 59%, ricezione 55% (27%).

Medei fa sbocciare la Lube e tra i tulipani d’Olanda i biancorossi continuano la loro Challenge Cup di sole vittorie. Contro il Nova Tech a Groningen è blitz 1-3 nella gara di andata dei quarti, un successo pesante in vista del ritorno a Civitanova il 29. Scelte coraggiose di Medei che magari hanno complicato le cose, ma coerenti con quanto si diceva in estate sull’avventura continentale: out Podrascanin come in altre sfide europee e stavolta anche Lagumdzija, Chinenyeze e Bottolo che saranno più riposati domenica all’Eurosuole Forum dove si passerà dalla capolista "orange" a quella di SuperLega: Perugia.

Primo set. L’inizio è punto a punto, dopo i 10 la Lube comincia a piazzare muri pesanti e allunga 12-15. I biancorossi restano in controllo, con Dirlic sentenza (7/10) e un attacco che finirà il parziale col 67% di precisione. Una battuta lunga dei locali regala il 21-24, poi chiude Nikolov.

Secondo set. Sempre sotto di 1-2 lunghezze, gli olandesi agganciano la Lube a 19 su muro beccato da Nikolov. Ancora il bulgaro attacca largo e concede il 24-23. Il Groningen ha dalla sua anche la dea bendata, ace col nastro come alleato da parte di De Vries e 1-1. Terzo set. Si riprende dopo una pausa di 10’ con tanto di esibizioni acrobatiche in bicicletta, il parziale perso ha fatto arrabbiare la Lube che parte a razzo 1-5. Il divario è già significativo e per il Groningen non c’è modo di recuperare. L’ace di Nikolov vale il 15-22, Dirlic mette giù il 18-24 e un altro ace, del baby Davi Tenorio, ridà il sorpasso.

Quarto set. Nikolov non è ottimale in ricezione ma in compenso in attacco è scatenato, 3 palloni di fila buttati giù e allungo 15-18. Ancora Alex schiaccia il 16-21 ma non è finita. Sempre il figlio d’arte forza dei palloni e aggiunge pure errori in ricezione, entra Bottolo che però spara fuori: 23-23. Allora palla a Dirlic e muro... Loeppky manda ai vantaggi. C’è anche Lagumdzija che serve alla grande, quindi la pestata di seconda linea regala il successo.

Andrea Scoppa