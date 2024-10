Trofeo Emmeti, Soliera trionfa. Stadium piega l’Ama San Martino

Vanno entrambi in provincia, come era più o meno prevedibile, i successi nelle due finali del doppio Trofeo Emmeti Clima di volley maschile, che si sono conclusi sabato sera in due impianti cittadini: alle Marconi la Tecnoarmet Soliera 150 ha rispettato il facile pronostico, aggiudicandosi la manifestazione riservata alle squadre di serie C, battendo 3-0 Cavezzo, mentre nella finalina l’Ottica Dalpasso VGModena Volley ha battuto 3-1 la matricola Artiglio Modena. Più combattuta la finalissima del torneo di serie B, dove la Stadium ha confermato si aver superato le difficoltà di fine Settembre, vendicando contro l’AMA S.Martino la sconfitta nel girone di qualificazione, che ne aveva messo addirittura in discussione l’approdo in finale. La squadra di Bicego invece ha battuto 3-1 (25/23 14/25 20/25 27/25) i reggiani trascinati da Francesco Ghelfi, che dopo un inizio guardingo, sembravano aver trovato il modo di mettere in difficoltà i gialloblù, che però, con una buona prova corale, quattro giocatori in doppia cifra, chiudono set e partita, confermandosi come la squadra più attesa del girone. A Campagnola invece, sabato si è concluso il locale torneo femminile, riservato alle squadre di serie B: il successo è andato alle cremasche dell’Ostiano, che in semifinale aveva battuto 3-1 il Volley Modena, che con lo stesso punteggio ha superato le padrone di casa, e si candida ad un ruolo da protagonista. Nella finalina netta vittoria 3-0 del Volley Modena nel derby contro la Moma Anderlini, che aveva dato tutto in semifinale contro Campagnola: tornando al maschile, doppio successo per la Kerakoll Sassuolo, che in settimana batte Carpi 2-1, e sabato supera il forte Bologna per 3-1.

Riccardo Cavazzoni