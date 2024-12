Troppi set persi ai vantaggi per Emma Villas. Alpini: "Vogliamo centrare l’obiettivo playoff"

Domenica al PalaEstra arriva Palmi, il fanalino di coda della serie A2. Potrebbe sembrare l’occasione giusta per riprendere quota, ma in teoria anche la trasferta al Palafrancescucci di Casnate con Bernate aveva l’apparenza della ghiotta opportunità per dare continuità al successo su Catania. Invece è arrivata un’altra prestazione insufficiente, caratterizzata dall’ennesimo set perso ai vantaggi. Per undici volte nelle prime dieci giornate Emma Villas si è trovata in una situazione di 24-24 (o 14-14 nel tiebreak), originando quindi la necessità di scavallare la fatidica quota 25. Solo tre volte, alla prima giornata con Aversa (29-27), alla sesta su Cuneo (28-26) e all’ottava a Prata di Pordenone (34-32) i biancoblù hanno prevalso. Nelle altre otto occasioni sono sempre andati sotto: alla seconda giornata a Pineto (29-31), alla quarta con Brescia (25-27), alla quinta a Macerata (in due set, entrambi vinti per 29-27 dai marchigiani), alla sesta con Cuneo (15-17), all’ottava a Prata di Pordenone (27-29) e domenica scorsa a Cantù, quando la Campi Reali si è aggiudicata il secondo set per 28-26 e il terzo per 26-24. Sull’amaro e netto ko è tornato lo schiacciatore Matteo Alpini (foto): "Una partita che ci lascia l’amaro in bocca, avevamo fiducia dopo la vittoria su Catania, qualcosa non ha funzionato, cercheremo di capire cosa nei prossimi allenamenti – ha detto il martello biancoblù –. Ci tenevamo a fare bene, volevamo i tre punti ma non sono arrivati. Loro hanno giocato una bella partita, sono stati molto bravi al servizio, Novello è stato un protagonista; noi eravamo fiduciosi, dovremo lavorare per trovare la continuità". La sfida con Palmi è nel mirino: "In questo campionato non ci sono avversari da sottovalutare – ha sottolineato Alpini –. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo dei playoff dobbiamo dare continuità ai risultati, in questo momento non ce l’abbiamo. Palmi ha dei valori, noi dovremo cercare di fare la miglior partita per provare a iniziare una striscia di vittorie, in casa spesso siamo andati meglio rispetto a quanto fatto in trasferta. Abbiamo bisogno di punti, vogliamo raggiungere i playoff, non sottovaluteremo l’avversario".