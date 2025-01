Turno ostico a Sassuolo. Invicta, devi provarci

L’Invicta, oggi alle 18.30, per il quattordicesimo turno di B maschile, fa visita al Sassuolo terzo in classifica. Grossetani con qualche acciacco, sesti in classifica, ma con la voglia di iniziare al meglio il 2025.

"La pausa è stata complicata perché i giorni festivi ci hanno permesso di lavorare poco – ha detto coach Fabrizio Rolando (nella foto) –. Abbiamo avuto un periodo dove ci siamo concentrati su richiami fisici. Ho rivisto i ragazzi a gennaio, siamo a regime da lunedì. Abbiamo fatto i conti coi ranghi ridotti causa malattie, abbiamo Spignese con un problema alla spalla, speriamo di poterlo utilizzare. E anche il suo sostituto Gigi è malato".

I maremmani se la dovranno vedere contro un avversario che vanta quattro punti di vantaggio. L’Invicta però finora si è espressa bene proprio contro le squadre meglio posizionate nel girone.

"Sarà una sfida complicata – ha concluso l’allenatore dell’Invicta –, loro in casa sono forti e lo scorso anno hanno fatto i playoff. Noi abbiamo l’obbligo di fare punti, dobbiamo rimanere in scia per risalire qualche posizione. Proveremo a fare bottino pieno, ma sarà una partita complicata. Noi nell’ultimo periodo abbiamo trovato continuità, arriviamo da una bella vittoria. Bisogna capire come arriviamo dopo la pausa, ci manca il ritmo campionato".