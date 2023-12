Ultimissime. Al PalaEstra il via è fissato alle 20,30. La carica di Copelli

Alle 20,30 al Palaestra Emma Villas sfida il fanalino di coda Ortona per provare a raccogliere altri tre punti e chiudere in bellezza il 2023: "Veniamo da due partite positive – ha dichiarato il centrale Riccardo Copelli –, quella a Porto Viro che ci ha fatto uscire dal periodo nero e quella con Santa Croce che ha confermato di quanto di buono fatto la settimana precedente. Ci teniamo a vincere davanti al nostro pubblico, è una partita fondamentale per chiudere l’anno in bellezza, dipende da come l’approcceremo". L’occasione sembra ghiotta, guai però a sottovalutare l’avversario: "Sicuramente Ortona al di là della posizione in classifica ha un roster di tutto rispetto – ha aggiunto Copelli –, su tutti Leo Marshall che ancora fa vedere delle cose egregie. Non dobbiamo prenderla sottogamba, vogliamo chiudere bene l’anno davanti al nostro pubblico per staccare un paio di giorni e poi ricaricarci per il 2024 che speriamo possa regalarci delle belle cose".