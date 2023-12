Una trasferta "morbida". Invicta, tre set facili facili

Senza storia la vittoria dell’Invicta sul campo dell’ultima in classifica. Nell’undicesima giornata di serie B maschile la formazione di Fabrizio Rolando ha sbancato 3-0 il campo del Volley Club Orte (16-25, 11-25, 13-25) in un incontro mai in discussione. Nonostante il campo di Orte fosse sempre stato ostico per i grossetani, stavolta era troppo netto il divario tra le due formazioni. E non c’è stato l’errore, come avvenuto in passato, di sbagliare approccio alla sfida. L’Invicta nel primo set si è portata subito avanti 6-2 tenendo poi a debita distanza gli avversari che comunque sul 12-9 per l’Invicta sono rimasti in partita. Poi due errori dei laziali hanno consentito ai maremmani di allungare e vincere il set. Praticamente senza storia il secondo e terzo set, con Rolando che ha fatto giocare tutta la rosa a disposizione. "E’ stata una partita semplice, la prima da inizio campionato – ha detto Francesco Masala, direttore sportivo dell’Invicta –. Abbiamo controllato in tutti i set. Siamo stati bravi ad approcciarla bene, memori della partita della scorsa settimana. Abbiamo preso i tre punti, chiudiamo questa prima fase del campionato al terzo posto con 9 vittorie e 2 sconfitte e siamo soddisfatti del ruolino di marcia. La classifica è importante. Ora vedremo a gennaio, giocheremo con la capolista. Godiamoci questo momento, era tanto che attendevamo una stagione così. Siamo soddisfatti finora del lavoro svolto".