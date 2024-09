Un’amichevole in famiglia, mentre l’under 19 si è misurata contro Portomaggiore. Primi test per la 4 Torri Volley

La fase di preparazione della 4 Torri Volley continua con i primi test di avvicinamento al debutto in campionato.

La formazione di coach Fortunati, quest’anno molto ambiziosa dopo un mercato importante, che la pone di diritto tra le pretendenti a un posto nei playoff (accedono però solo le prime due classificate, l’imbuto è strettissimo) e al salto in serie A3, nell’ultimo allenamento della settimana si è testata con un’amichevole in famiglia.

Sono stati disputati tre set di buon livello, con l’intento di iniziare a conoscersi e mettere alla prova la propria condizione fisica e di gioco.

Ma non solo prima squadra, perchè in questi giorni è scesa in campo anche la formazione granata under 19, che partecipa alla serie C, con un’amichevole/derby contro il Team Volley Portomaggiore. La gara era valida per la seconda edizione del Memorial Mauro Pariali-Goberti-Coppi, con il successo in cinque set della formazione granata.

re. fe.