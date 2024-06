Under 13. I piccoli biancorossi sono campioni regionali

Un bel risultato per i più piccoli dei lubini, l’Under13 biancorossa ha infatti festeggiato il titolo di campione delle Marche. Lo ha fatto proprio in casa, perché l’ultimo atto in calendario si è disputato all’Eurosuole Forum di Civitanova. I baby di Matteo Zamponi hanno incontrato nel triangolare la Volley Game Falconara imponendosi per 2-0 (25-21, 25-14) e successivamente hanno superato con il massimo scarto la Pallavolo Sabini (25-15, 25-19). Una conclusione stupenda per una stagione davvero esaltante, l’Under13 della Lube addirittura non ha perso nemmeno un set. Perfetta e senza pietà, mostrando un gioco frizzante.

Questa la rosa dell’Under13 dell’Academy Volley Lube che si è laureata campione regionale: Mirco Svampa, Elia Biagiola, Marco Bellini, Tobia Turtù, Carlo Dalmazi, Luka Stankovic, Andrea Giannini, Riccardo Gismondi, Alessandro Del Monte, Paolo Cappelletti, Carlo Castellucci, Lukas Mosca, Riccardo Perrotta. Allenatore Matteo Zamponi, vice allenatore Giorgia Olivieri.

an. sc.