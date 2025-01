Under 14 "rosa", è bronzo

Fine settimana brillante per i giovani biancoverdi del Real Polbottega Volley che hanno affrontato una trasferta in terra romagnola per prendere parte ad uno degli eventi più importanti della pallavolo giovanile indoor a livello nazionale, il "12° Happyfania Volley". Fino a domenica scorsa 45 giocatrici e giocatori dell’Under 13/14 femminile e dell’Under 15/17 maschile seguiti da 5 allenatori del Real Polbottega Volley si sono sfidati con altri giovani pallavolisti provenienti da tutta Italia nei campi di pallavolo tra Rimini e Bellaria Igea Marina.

Scontri avvincenti hanno visto tutti i pallavolisti biancoverdi protagonisti, in particolare vanno applaudite le ragazze dell’Under 14 che hanno portato a casa la medaglia di bronzo, così come i giovani Under 17 di Laura Renda e Cristian Sardella che hanno meritatamente guadagnato la quarta posizione nel torneo di categoria. Il tecnico Laura Renda dimostra la sua soddisfazione: "È stata un’esperienza importante, soprattutto perché portare 45 atleti, 5 allenatori e 4 dirigenti accompagnatori ha evidenziato il senso di appartenenza alla società. Oltre a questo i risultati hanno evidenziato che il lavoro fatto fino ad ora ha dato i suoi frutti, in ogni categoria, dal momento che il livello di gioco visto è stato molto alto; infatti anche una delle ‘nostre’ giovani Under 18, Lucia Calzolari, che partecipa al campionato di serie C con il Polbottega, ha vinto il torneo di categoria, con la Megabox, con cui gioca, nella fase regionale". Inoltre la Battistellli Compressori Polbottega, serie B maschile, ha lavorato sodo nel corso della pausa natalizia per cercare di mettere in ordine degli assetti di gioco in vista della ripresa del campionato che riparte a Loreto domenica 12 gennaio. Da ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti.

b. t.