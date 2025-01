Volley serie A2 femminile. Tra San Giovanni e Busto Arsizio in palio un posto in finale di Coppa

Appuntamento con il grande volley questa sera alle 20.30, quando al Pala Marignano andrà in scena la semifinale della Coppa Italia Frecciarossa di serie A2 femminile per assegnare un posto nella finale che si giocherà all’Unipol Arena di Bologna il 9 febbraio. Scenderanno in campo l’Omag-Mt San Giovanni e la Futura Giovani Busto Arsizio, due sestetti che in campionato hanno vinto entrambi 12 partite (perdendone 2) e guidano le rispettive classifiche con 37 e 34 punti, e dunque due capoliste a confronto e sicuramente due squadre che si contenderanno tra qualche mese anche la possibile promozione in serie A1.

Nei quarti di Coppa San Giovanni si è imposto con un netto 3-0 sull’Esperia Cremona, mentre Busto Arsizio si è aggiudicata il passaporto per la semifinale grazie alla vittoria al tie break contro Macerata. Sarà dunque un match di altissimo livello, da dentro o fuori. Il sestetto lombardo in questo momento è il più in forma dell’intero campionato, è imbattuto dal 27 ottobre e ha un roster di grande qualità. Coach Alessandro Beltrami di Busto Arsizio schiererà come sempre Zanette in diagonale con Monza, al centro la coppia Rebora-Kone, Enneking e Orlandi a schiacciare e Cecchetto libero. Starting six classico anche per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per qualsiasi evenienza.

Infine notizia di mercato, la Omag-MT annuncia l’arrivo di Siria Clemente, centrale classe 2005, in sostituzione dell’infortunata Giulia Polesello.

Luca Pizzagalli