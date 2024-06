Under 15. Civitanovesi vice campioni d’Italia

Altra importante medaglia d’argento nelle finali nazionali giovanili per l’Academy Volley Lube. A Schio l’Under15 di coach Belardinelli ha appunto sfiorato il titolo, cadendo solo in finale come era accaduto anche al gruppo dell’Under14. Dopo il primo posto nel girone contro Bologna, Catania e Sant’Anna, i biancorossi hanno lottato con il coltello tra i denti negli scontri diretti. Successo netto nei quarti contro Roma, quindi impresa al fotofinish rimontando da 0-2 contro Padova nella semifinale. Per l’ultimo atto c’era da misurarsi contro Desio, a sua volta protagonista di una rimonta da 0-2 ai danni di Brugherio. Una resa dei conti combattuta ed emozionante quella tra marchigiani e lombardi, con Civitanova due volte sotto nei parziali ma sempre in grado di riacciuffare i rivali. Fatale sul 9-10 al tie-break l’allungo degli avversari in volata fino al 10-15. Insomma lubini vice campioni d’Italia.

Due atleti della Lube hanno ottenuto riconoscimento individuali: Mattia Penna come miglior attaccante della manifestazione e Nico Pasqualini miglior centrale. Questa la rosa della Lube Under15: Alessandro Borracci, Tommaso Bucciarelli, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Nicolò Orazi, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Edoardo Sagripanti, Federico Spinucci, Matteo Talevi. Coach Federico Belardinelli, assistenti Matteo Pastocchi e Donato Di Ruvo, dirigente accompagnatore Andrea Mazzuferi.

Andrea Scoppa