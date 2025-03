Under 16 provinciale. La Cbf Paoloni vince il titolo

È campione provinciale l’under 16 della della CBF Balducci Paoloni Macerata, in collaborazione con la Volley School, formata insieme alle società Paoloni Appignano e Volley Macerata. Le giovani hanno vinto il titolo nella fase finale disputata Montecassiano (in semifinale) e A Recanati (nella finale). La formazione guidata da coach Nicola Bacaloni, dt del settore giovanile, e dalla vice coach Arianna Pagnanini, ha vinto le due sfide: 3-0 nella semifinale contro Il Ponte Morrovalle (25-9, 25-17, 25-17) e 3-0 nell’atto conclusivo contro la Paoloni Appignano (25-20, 25-15, 25-9) La vittoria segue di pochi giorni il titolo provinciale conquistato dalla Under 18 Cbf Balducci Paoloni Macerata. Grazie al successo dell’Under 16 (che si conferma campione provinciale), quindi, è doppietta arancionera: ora questa formazione sarà protagonista nella fase regionale. Di seguito le ragazze dell’Under 16 che hanno conquistato il titolo provinciale: Minerva Aleandri, Gaia Battistelli, Aurora Biondi, Lucrezia Calisti, Alessia Capodacqua, Vittoria Cetraro, Cristina Diaferia, Viola Garbuglia, Maria Laura Mennecozzi, Giada Paolini, Vittoria Pepa, Stella Maria Rinaldesi, Luce Spernanzoni e Alice Zamponi.