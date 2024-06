Under 18. Due biancorossi convocati in azzurro

Stage in Calabria con vista sugli Europei per due talenti dell’Academy Volley Lube. Gianluca Cremoni (foto) e Andrea Giani, classe 2007 e rispettivamente schiacciatore e libero, pure convocati in Prima squadra nell’ultima regular season si confermano nomi di riferimento con la chiamata per il collegiale Under18 della Nazionale su indicazione del coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza e della coach Monica Cresta. I due atleti dell’Academy Volley Lube, erano stati già voluti da Cresta per il torneo Wevza in Germania a inizio anno ed erano nel gruppo che un anno fa è stato campione continentale Under17. Da domenica sono impegnati con i migliori pari età d’Italia a Camigliatello Silano (Cosenza). Lo stage è propedeutico all’Europeo di categoria in programma a Sofia dal 9 al 21 luglio.

an. sc.