Under14 Lube vince la fase regionale e accede alle finali nazionali della Boy League

Bel risultato per l’Under14 della Lube che si è aggiudicata la fase regionale qualificandosi così per le fasi finali nazionali. I baby biancorossi allenati da Lucia Lepri hanno raggiunto l’ambito ultimo atto dopo aver avuto la meglio, sempre per 3-0, su avversarie marchigiane quotate come Grottazzolina e Fano. La 26ª edizione della Boy League tornerà per il secondo anno di fila a Fano dove le 8 migliori formazioni d’Italia Under14 si contenderanno dal 23 al 25 maggio la "Coppa Enrico Bazan". I lubini vantano il titolo di vice campioni d’Italia, un anno fa al palasport Allende di Fano sono stati battuti dalla Gamma Chimica Brugherio. Questa l’Under14 che ha vinto la fase regionale: Nicola Pelagalli, Alessandro Del Monte, Tobia Turtù, Mirco Svampa, Paolo Cappelletti, Elia Biagiola, Andrea Giannini, Andrea Medori, Marco Bellini, Nicola Pallotta, Riccardo Perrotta, Luka Stankovic, Samuele Monti, Daniele Casetti. Coach Lucia Lepri, vice allenatore Leonardo Evangelisti, dirigente Massimiliano Montecchiari.

an. sc.